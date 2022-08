20 Jahre Chocolate Gospel Choir

Der über das Remstal hinweg bekannte Vorzeigechor „Chocolate Gospel Choir“ feiert sein 20-jähriges Jubiläum! Der 2002 gegründete Chor entwickelte sich musikalisch kontinuierlich weiter und trat mittlerweile bei zahlreichen Veranstaltungen auf. Darunter viele Konzerte, auch weit außerhalb Schorndorfs. Er begleitete vielfältige Großveranstaltungen und trat bei TV-Produktionen auf. „Chocolate“ wurde sogar schon als Backing-Choir bei einem Heavy Metal-Konzert gebucht.

Vor allem unter der Leitung des energiegeladenen und kreativen Chorleiters Klaus „Eddy“ Ackermann zeigt der Chor, dass es für ihn keine Genregrenzen gibt.

Das Jubiläumskonzert zeigt nochmal eindrücklich, wofür dieser Chor seit 2 Jahrzehnten steht: Energie, ein ausgewogener Wohlklang und grenzenlose musikalische Höhenflüge, professionell begleitet von einer hervorragenden und über Jahre eingespielten Band.

Von modernen Gospels, über Worship und Musical bis zu flotten Popsongs beinhaltet das Jubiläumsprogramm einige Highlights: „Come Alive“, aus dem Kinofilm „Greatest Showman“ wird das Konzert eröffnen. Ein so noch nicht arrangiertes „Sister Act Medley“ mit Songs aus aus den Filmen und dem Musical wird seine Welturaufführung feiern. „I‘m Alive“ und „Your the Voice“, die Pop-Evergreens, laden zum Tanzen und Mitsingen ein. „Stand up“ ein moderner und vielfach ausgezeichneter Gospelsong aus dem Kinofilm „Harriet“ bereichert emotional das Programm. Auch Songs aus den Anfangsjahren des Chores, wie „Everybody‘s Talking“, werden dem Publikum präsentiert. Mit weiteren Premieren wir der Chocolate Gospel Choir das Publikum am Konzertabend überraschen.

