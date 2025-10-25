Erleben Sie Gospel in seiner ganzen Strahlkraft – veredelt durch die Magie klassischer Streicher.

Beim Konzert „Gospel meets Classic“ zum 25-jährigen Jubiläum der Barbara-Künkelin-Halle zeigen der Chocolate Gospel Choir und dasKammerorchester Musica Salutare, wie lebendig,

kraftvoll und berührend Musik sein kann. Der Abend gehört der Gospelmusik. Aber wenn Band und Streichorchester zusammenspielen, verschmelzen E-Gitarre und Violine, Groove und Eleganz zu einem einzigartigen Sound: Händels berühmtes „Hallelujah“ erklingt in klassischer und in Gospelversion, die Melodien aus dem „König der Löwen“ und Coldplays „Fix You“ gewinnen mit

Orchesterbegleitung eine ganz neue Tiefe.

Darüber hinaus kehren beliebte Gospelstücke aus mehr als 20 Jahren Chorgeschichte, die schon bei den früheren Konzerten das Publikum begeistert haben, zurück auf die Bühne. Mit über 70 Musiker*innen und Sänger*innen auf der Bühne ist „Gospel meets Classic“ das bisher größte Konzertprojekt in der Geschichte des Chores.

Das Konzert wird außerdem zu einem besonderen Abschied: Klaus „Eddy“ Ackermann, der den Chor über ein Jahrzehnt mit Herz und musikalischer Vision geprägt hat, verabschiedet sich zum Jahresende. „Gospel meets Classic“ wird damit zu einem emotionalen Höhepunkt. Wir freuen uns auf einen unvergesslichen Konzertabend voller Energie, Leidenschaft und bewegender Momente.