Choked by Ska Vol.6

Ska-Allüren | Choked By Gum

Abseits des popkulturellen Maintreams präsentieren die SkaAllüren seit nunmehr 18 Jahren ihre raue wie gleichsam tanzbare Definition sozialkritischen Ska-Punks. Inspiriert von Bands wie The Toasters, Vodoo Glow Skulls und Leftöver Crack verbinden die acht Musiker temporeiche Offbeat-Rhythmen mit kraftvollen Shouts und mehrstimmigen Bläsermelodien.

Nach mehr als 200 Konzerten in Deutschland, Polen, Frankreich und der Schweiz – u.a. mit Feine Sahne

Fischfilet, Mark Foggo, Toxoplasma und Stagebottles – erschien im Mai 2015 ihre Debut-EP „Mainstream Regime“. Sieben Songs zwischen Politik, Party und Gesellschaftskritik hinterlassen dabei eine eindeutige Maxime: Love Skapunk! Hate Fascism! www.ska-allueren.de

Choked by Gum aus Freiburg stehen für straightes und schnelles Schlaggezeug im Wechsel, treibende Basslinien und nicht bluesige Gitarrenriffs. Getragen von Front bis vier Stimmen; rau, kratzig, geschrien und zum Scheitern verurteilte Gesangslinien. Punkrock, Skaeinlagen, Pop und Hardcore in den Mixer gepackt ergeben Mixed-Punkrock zum lauschen, tanzen und eins aufs Auge. Drums - Yannik Bass - Stefan Gitarre - Uwe Stimme - Daniel Mehr zu CHOKED by GUM auf https://chokedbygum.de/