Chop Suey Club Boat Party

Auf der „Europa“ (Weiße Flotte Heidelberg) legen wir um 20 Uhr (pünktlich!) an der RNF-Anlegestelle Stadthalle ab (Boarding: 19 Uhr). Mit DJs, Drinks und Snacks geht es entlang der Burgenstraße auf zwei Decks dem Flusstal folgend nach Neckarsteinach - vorbei u.a. am Schloss, den Scheffelterassen, dem Benediktiner-Koster Stift Neuburg und der Burg Dilsberg. In Neckarsteinach wird die Vierburgenbeleuchtung stattfinden. Vorderburg, Mittelburg, Ruine Hinterburg und Ruine Schwalbennest erstrahlen gleichzeitig in altem Glanz. Und wir sind auf dem Schiff mittendrin. Das Ganze stilvoll umrahmt von bewaldeten Hügeln. So schön kann das Leben sein. Wir freuen uns. Take your chance – die Plätze sind limitiert!

Endless Summer

Ab 22 Uhr wird mit der legendären Endless Summer Party auch an Land gefeiert. Boat Party Gäste stoßen gegen 24 Uhr dazu und alle tanzen gemeinsam in den Sonnenaufgang.