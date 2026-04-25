Chopin in Italien

Luftig und feinsinnig – ganz dem lyrisch-melodischen Geist des Komponisten verpflichtet – zeigen die italienische Pianistin Sandra Landini und das neu gegründete Marai-Quartett Fréderic Chopins berühmtes 1. Klavierkonzert e-Moll von einer neuen Seite.

Durch die reduzierte Besetzung wird die filigrane Struktur des Werks frei gelegt. Des Weiteren können Sie sich auf Mozarts berühmtes D-Dur Divertimento KV 136 freuen, das er im italienischen Stil komponiert hat, außerdem auf Chopins hochvirtuose Tarantella oder Franz Liszts Canzone, das auf einem Thema des Gondoliere aus der Oper Otello von Rossini basiert. So wird das Klavierkonzert von italienischer Atmosphäre umgeben. Die italienische Pianistin Sandra Landini gewann mehr als 20 erste Preise bei nationalen und internationalen Klavierwettbewerben und hat sich besonders Chopins Kompositionen gewidmet. Musica da camera di prima classe!

Sandra Landini Klavier

Marai-Quartett

Marco Reiss, Lorenz Swingedouw Violine / Raimund Eckert Viola / Marko Shoji-Vogler Violoncello