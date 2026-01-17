Chopin Piano

Sachiko Furuhata KlavierAbend
Carnegie Hall Standing Ovation
Beliebteste Bekannteste Melodien, Seelische Spirituelle Musikwelt, Chopin
Nocturne cis-Moll posthum
Nocturne Es-Dur op. 9 Nr. 2
Nocturne Des-Dur op. 27 Nr. 2
Etüde op. 10 Nr. 3 E-Dur »Tristesse«
Etüde Op 10 Nr. 4 cis-Moll
Etüde Op 10. Nr 12 c -Moll Revolutionary
Scherzo Nr2 b Moll Op.31
Pause
Walz h Moll Op 69 Nr2
Walz cis Moll Op 64Nr 2
Fantasie Impromptu cis Moll Op 66
Etüde op. 25 Nr. 7 cis-Moll
Etüde op 25 . Nr. 11 a-Moll »Winter Wind«
Andante spianato und Grande Polonaise brillante Es Dur Op.22