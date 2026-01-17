Chopin Piano

Liederhalle Stuttgart Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart

Sachiko Furuhata KlavierAbend

Carnegie Hall Standing Ovation

Beliebteste Bekannteste Melodien, Seelische Spirituelle Musikwelt, Chopin

Nocturne cis-Moll posthum

Nocturne Es-Dur op. 9 Nr. 2

Nocturne Des-Dur op. 27 Nr. 2

Etüde op. 10 Nr. 3 E-Dur »Tristesse«

Etüde Op 10 Nr. 4 cis-Moll

Etüde Op 10. Nr 12 c -Moll Revolutionary

Scherzo Nr2 b Moll Op.31

Pause

Walz h Moll Op 69 Nr2

Walz cis Moll Op 64Nr 2

Fantasie Impromptu cis Moll Op 66

Etüde op. 25 Nr. 7 cis-Moll

Etüde op 25 . Nr. 11 a-Moll »Winter Wind«

Andante spianato und Grande Polonaise brillante Es Dur Op.22

Info


