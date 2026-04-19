Chopin Preisträger

Maurizio Pollini, Martha Argerich, Krystian Zimerman, Seong-Jin Cho und Bruce Liu – diese herausragenden Pianisten haben den renommierten Chopin-Preis bereits gewonnen. 2025 feiert der Wettbewerb sein 100-jähriges Jubiläum, denn seit der ersten Austragung im Jahr 1927 hat er die Musikwelt geprägt. Die Vorauswahlrunden finden im April und Mai 2025 statt, und teilnehmen dürfen Pianisten, die zwischen 1995 und 2009 geboren wurden.

Als eine der bedeutendsten Klavierwettbewerbe weltweit hat der Chopin-Wettbewerb Generationen außergewöhnlicher Künstler hervorgebracht. Wir dürfen gespannt sein, wer in diesem Jahr das Publikum und die Jury in seinen Bann ziehen wird.

Meisterpianisten - 8. Abend

Schumann, Klavierstücke „Waldszenen“ op. 82

Chopin Poloaise Nr. 2 op. 71

Chopin Ballade Nr. 4 op. 52

Chopin Sonate Nr. 3 op. 58

Schubert Impromptu D 935 op. 142/1

100 Jahre Chopin-Wettbewerb - Auf der Suche nach der nächsten Klavierlegende