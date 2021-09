Chopin pur mit Timur Gasratov

Am Sonntag, dem 10.10.2021 geht es weiter mit den Live-Konzerten der Reihe „Weltklassik am Klavier!“ im Wasserschloss Bad Rappenau und das wieder zweimal: um 11 Uhr mit einer Matinee und um 17 Uhr mitdem gewohnten Nachmittagskonzert.Dann lädt der Konzertpianist Timur Gasratov, der in Bad Rappenau schon das ein oder andere Mal zu Gast war, die Zuhörer ein, den Werken von Chopin und Rachmaninow zu lauschen.Die französische Bezeichnung Préludes bedeutet nicht nur Vorspiel, sondern verweist auf die Nebenbedeutung des Begriffs, unter dem Chopin das "Präludieren" (also Fantasieren) verstand. Robert Schumann fand in ihnen kritisch etwas "Krankes, Fieberndes". Es handele sich um "Skizzen, Etüdenanfänge", alles sei "bunt und wild durcheinander" gemischt. Und doch "ist und bleibt er (Chopin) der kühnste und stolzeste Dichtergeist seiner Zeit".... Die As-Dur Polonaise gilt als das Glanzstück unter Chopins Polonaisen. Sie ist technisch anspruchsvoll, aber trotz ihres eher heroischen Stils voller filigraner Momente. Den Beinamen Héroïque erhielt sie übrigens erst später von Musikwissenschaftlern und Pianisten.Die Polonaise bildet gewissermaßen den Abschluss Chopins Polonaisen-Œuvres, das insgesamt 14 Stücke umfasst.Timur Gasratov debütierte bereits mit 10 Jahren als Komponist und mit 14 Jahren als Pianist. Seine Ausbildung begann in der berühmten Stoljarski-Musikschule in Odessa. Er verfeinerte sein pianistisches Können weitergehend auch in Freiburg und Saarbrücken. Sein Spiel überzeugt in hohem Maße durch die Reife seiner Interpretationen, seine Innigkeit und seine grandiose Virtuosität. In den vergangenen Jahren wurde er deshalb mit zwölf Preisen bei internationalen Klavier-und Kammermusik-Wettbewerben in Europa ausgezeichnet.Seit 2007 unterrichtet Timur Gasratov klassisches Klavier an der Hochschule für Musik Freiburg und konzertiert regelmäßig als Solist und Kammermusiker. 2021 erschien seine mit Ungeduld erwartete CD mit den Goldberg-Variationen.Karten fürdie beiden Konzerte am Sonntag, dem 10.10., als Matinee um 11 Uhr oder um 17 Uhr im Wasserschloss Bad Rappenau kosten 25 Euro, Studenten zahlen 15 Euro, Jugendliche bis 18 Jahren haben freien Eintritt. Tickets erhalten Sie unter Angabe der Anschrift und der Telefonnummer: telefonisch über das Kulturamt Bad Rappenau, Telefon: 07264/922-161 oder E-Mail: kulturamt@badrappenau.deBitte informieren Sie sich rechtzeitig auf derHomepage https://www.badrappenau.de/stadtleben/kultur/kunst-kultur-im-schloss, welche Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Vielen Dank.Die Hotline am Veranstaltungstag ist die 01590/4153057