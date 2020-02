× Erweitern Chorgemeinschaft Massenbachhausen ProVocale in Aktion.

ProVocale der Chorgemeinschaft Massenbachhauen und Get Up Zaberfeld präsentieren Ihnen einen Abend voller Lieder. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass um 19 Uhr in der Festhalle Massenbachhausen, Heilbronner Straße. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, der Eintritt ist frei. Veranstalter ist die Chorgemeinschaft Massenbachhausen.