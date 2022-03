Schreiten sie anfangs noch züchtig in ihren Kutten einher, gibt es nach baldigem Abwurf der Ordensgewänder für die vier Herren kein Halten mehr: „Wir sind ein Chor der Mönche ohne Zölibat!“ In Frack und mit Zylinder besingen sie die Vorzüge bärtiger wie reiferer Liebhaber, die Tuba als Liebesobjekt und den Liebesfrust in Smartphone-Zeiten. Spöttisch nimmt das Männerquartett Wellnesswahn, Formularflut, Bahnticketdschungel und Gesundheitsapostel aufs Korn, berichtet von Rauschzuständen im Zug wie auf der Streuobstwiese und erzählt vom Ursprung des Jodelns, der Schwaben und ihres Mosts. Mit der fulminanten Mischung aus a cappella-Sound und komödiantischer Präsentation eigener Kompositionen und Texte bieten die vier Sänge runter dem Motto „Wir können alles – sogar schwäbisch!“ einen höchst vergnüglichen Abend.

Es singen und spielen: Wolfgang Vogt (Tenor), Michael Niethammer (Tenor, Tuba, Gitarre), Volker Siegle (Bariton, Gitarre), Herbert Carl (Bass)