Musikkabarett präsentiert: „Mönche – gnadenlos weltlich!“

Durch über 30 Jahre Musikkabarett gegerbt präsentieren die vier knitzen Charakterköpfe aus dem Mössinger Steinlachtal ihren unverwechselbaren Mix aus A cappella-Sound, Instrumentalhäppchen, Kabarett und schwäbischem Hintersinn.

Da wird auf Teufel komm raus gesungen, gejodelt, gezupft, geblasen und getrommelt! Mit eigenen Kompositionen und Texten preist der „Chor der Mönche ohne Zölibat“ unter anderem die Vorzüge reiferer Liebhaber wie auch des Mosts, entdeckt die Tuba als Liebesobjekt, berichtet von Rauschzuständen im Zug und auf der Streuobstwiese. Das Männerquartett beleuchtet den Ursprung des Jodelns wie auch der Schwaben und nimmt spöttisch Wellnesswahn, Formularflut, Bahnticketdschungel oder SUVs aufs Korn – frei nach dem Schwabenstolz-Motto „Mir könnet älles“!