Chor Feinklang und Band

Lassen sie sich mitnehmen von Gospel-, Rock- und Popsongs zum Thema 'Neue Wege gehen'.

Gegründet wurde der Chor 2015 von Kathrin Weninger und Winfried Hübner als Projektchor. Darin haben sich Leute gefunden, die gerne gemeinsam singen und Freude an Gemeinschaft haben. Inzwischen hat sich der Chor weiterentwickelt, probt wöchentlich mit über 30 Mitgliedern und tritt regelmäßig im mittel-fränkischen Raum auf. Schon viele Probenwochenenden hat der Chor im schönen Wildbad verbracht und freut sich, hier wieder ein Konzert geben zu können.

Leitung: Winfried Hübner