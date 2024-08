Der Chor Feinklang wurde als Projektchor der evangelischen Gemeinde Gerhardshofen 2015 von Kathrin Weninger und Winfried Hübner gegründet.

Mit viel Freude am gemeinsamen Singen wuchs der Chor auf fast 30 Sängerinnen und Sänger an. Der musikalische Schwerpunkt liegt heute vor allem auf Rock- und Pop-Songs sowie Gospel. Das Konzert im Wildbad steht unter dem Motto: “Alles in Liebe”.

Unser beliebtes Sonntagscafé ist von 13.30 bis 17 Uhr für Sie geöffnet.