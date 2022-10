Sophia Schambeck (Blockflöte), Philippe Stier (Posaune) und Alexander von Heißen (Cembalo) spielen das zweite Konzert der Saison 2022/2023.

Gleichermaßen in Neuer wie Alter Musik bewandert, geht die Blockflötistin Sophia Schambeck einer regen Konzerttätigkeit im In- und Ausland nach. Dabei trat sie an Orten wie dem Concertgebouw Amsterdam oder dem Rachmaninov Saal in Moskau auf. Sie gewann zahlreiche nationale und internationale Musikpreise und wurde beim Deutschen Musikwettbewerb 2021 mit einem Stipendium ausgezeichnet und in die Konzertförderung Deutscher Musikwettbewerb aufgenommen. Derzeit studiert sie in München historische Aufführungspraxis bei Maurice van Lieshout und neue Musik bei Markus Bellheim. Als Stipendiatin bei Yehudi Menuhin Live Music Now spielt sie Konzerte für Menschen, die sonst keinen Zugang zu Musik hätten.

Philippe Stier trat bereits vor seinem Bachelor-Abschluss 2016 die Stelle als Soloposaunist am Stadttheater Gießen an. Nach seinem Master studiert er jetzt im Konzertexamen an der HMTM Hannover. Er tritt regelmäßig als Solist auf und ist Preisträger des Internationalen Aeolus-Wettbewerbs 2019. In Anerkennung seiner Leistungen wurden ihm verschiedene Stipendien verliehen, u.a. der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Als Stipendiat des Deutschen Musikwettbewerbs 2021 ist der Posaunist in der Konzertförderung Deutscher Musikwettbewerb 22/23. Philippe Stier ist auch außerhalb der Posaune engagiert, als Präsident des Studierendenparlaments oder als Initiator eines Musikprojekts für geflüchtete Jugendliche.

Alexander von Heißen begann sein Studium 2009 und studiert seit 2014 mit dem Hauptfach Cembalo und dem Nebenfach Hammerklavier an der Hochschule für Musik in Frankfurt am Main. Er gewann mehrere Preise, u.a. 2018 den Echo-Nachfolgepreis Opus Klassik als Nachwuchskünstler des Jahres. Beim Deutschen Musikwettbewerb 2021 wurde er mit einem Stipendium ausgezeichnet und in die Konzertförderung Deutscher Musikwettbewerb aufgenommen. Sowohl solistisch als auch im Ensemble veröffentlichte er zahlreiche CDs unter anderem beim Label Deutsche Harmonia Mundi. Seit 2019 ist er Lehrbeauftragter an der Hochschule für Musik und Tanz Köln und unterrichtet seit 2021 die Fächer Cembalo und Aufführungspraxis an der Musikhochschule Münster.