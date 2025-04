Chor, Orgel, Poesie und eine Katze

Wie unterschiedlich ein Lob sein kann, erkundet das aktuelle Programm der Kantorei der Karlshöhe. Es wird ein Konzert mit Texten aus zwei Jahrtausenden und moderner Musik, dazu zeitgenössische (Slam-)Poetry aus der Feder Marius Loys. Die ältesten Texte finden sich im Neuen Testament, die die Anglikanische Kirche zu integralen Bestandteilen des Evensong gemacht hat: die Lobgesänge Marias und Simeons, das Magnificat und das Nunc dimittis. Beide Lobgesänge hat Alec Roth für das Hatfield College vertont, besetzt mit Chor und der Linken Hand der Organistin.

Benjamin Brittens „Rejoice in the Lamb“ entstand auf einen Text Christopher Smarts, der sein episches Gedicht „Jubilate Agno“ während seines Aufenthalts in einer psychiatrischen Heilanstalt schrieb. Die poetischen Bilder des britischen Theologen reichen von biblisch sortiert bis skurril, und er erzählt von seinem Kater Jeoffrey, der wohl der Anlass für dieses Gedicht gewesen sein muss. Ebenso genial skurril: die Musik Benjamin Brittens, der zahlreiche ungerade Taktarten verwendet, vielleicht ein Hinweis auf die ungerade Biographie Smarts. Und zuletzt Zoltan Kodálys „Laudes Organi“, ein fast 1000 Jahre altes Loblied auf den „König aller Instrumenten“, der Orgel, wie Mozart bekennt. Das (damals wie heute) Instrument der modernen Künstler, das mal laut, mal leise, mal verspielt und mal mächtig klingen kann. In seiner einzigartigen Klangsprache schafft Kodály es, den Chor zur Orgel und Orgel zeitweise auch zum Chor zu machen. Begleitet wird die Kantorei der Karlshöhe von der Organistin Regina Böpple, der Mezzosopranistin Kathrin Schweizer und dem Poeten Marius Loy, der die Musik und Texte mit seinen ganz eigenen Texten kommentiert und umrahmt.