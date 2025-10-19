Chor- und Orchesterkonzert - Große Messe c-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart

Die Kantorei an Sankt Laurentius Bietigheim führt am Sonntag, 19. Oktober, 18:00 Uhr, die Große Messe c-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart für Soli, Chor und Orchester auf in der Sankt Laurentiuskirche Bietigheim.

Die c-Moll-Messe ist ein Monumentalwerk, eine charakterstarke und individuelle Vertonung des Messtextes, die den Rahmen der vorherigen Messkompositionen Mozarts sprengte. Sie entstand 1782 und ist, obwohl unvollendet, eine der herausragenden Messvertonungen der europäischen Musikgeschichte. Wolfgang Amadeus Mozarts Große Messe c-Moll zeichnet sich sowohl durch ihre Monumentalität und ihren entstehungsgeschichtlichen Hintergrund als mutmaßliche Votivgabe für seine Frau Constanze als auch durch ihre raffinierte Kontrapunktik und Doppelchörigkeit aus. Die c-Moll-Messe gibt Rätsel auf: offenbar hat Mozart sie ohne einen äußeren Auftrag zu einer geplanten Aufführung 1783 in Salzburg begonnen. Dazu kam es aber nicht. Vermutlich hatte er mit der Mitwirkung seiner gerade erst angetrauten Constanze gerechnet und ihr die Sopranarie »Et incarnatus est«, die den emotionalen Höhepunkt der Messvertonung bildet, auf den Leib geschrieben. Diese Messe gilt als Glanzpunkt von Mozarts Kirchenmusik. Begleitet wird die Kantorei von Mitgliedern der Stuttgarter Sinfonieorchester. Die musikalische Leitung hat Dekanatskantor Jürgen Benkö. Renommierte Vokalsolisten sind ebenfalls mit von der Partie.