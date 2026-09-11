Chor- und Orchesterkonzert Karl Jenkins

Better is peace than always war.

Besser ist Frieden als ständiger Krieg Die Sehnsucht nach Frieden ist so alt wie die Menschheit. Denn leider ist Geschichte immer auch eine Abfolge kriegerischer Auseinandersetzungen gewesen. Als 1998 der Kosovo-Krieg im ehemaligen Jugoslawien ausbrach, traf das den Waliser Komponisten Karl Jenkins (*1944) ins Herz. Er schuf daraufhin die Messe „The Armed Man“ (Der bewaffnete Mensch), die nach der Uraufführung im Jahr 2000 ihren Weg um die Welt antrat. Mit seiner Anti-Kriegs-Haltung steht das Werk in einer Reihe mit Benjamin Brittens „War Requiem“. Außer den Teilen der katholischen Messe greift Jenkins auf verschiedenste Quellen zurück und fügt sie zu einer interkulturellen Textcollage zusammen. Das Werk ist eine Reflexion über das Eintreten in den Krieg, die Schlacht und die verheerenden Folgen für Mensch, Tier und Erde. Jenkins Messvertonung ist sein ganz persönlicher Appell mit einer universalen Botschaft des Friedens und formuliert die Hoffnung auf eine Welt in Frieden. Aufgrund seiner Klanggewalt ist „The Armed Man“ eines der am häufigsten aufgeführten zeitgenössischen Werke. Über 1.500 Mal wurde die Friedensmesse bereits in ganz Europa und den USA aufgeführt und ist eines der großen Antikriegsstücke der Gegenwart. Welch enorme Aktualität das Stück in diesen Tagen gewinnen sollte, war vor 25 Jahren, als Jenkins das Stück komponierte, noch kaum abzusehen. Es schildert die Schrecken von (atomaren) Kriegen, öffnet aber auch die Hoffnung auf eine neue Ära, in der Trauer, Schmerz, Gewalt und Tod überwunden werden. The Armed Man - Ein Werk mit eindringlicher Friedensbotschaft. Es singt die Kantorei an Sankt Laurentius Bietigheim, begleitet von Mitgliedern der Stuttgarter Sinfonieorchester. Des Weiteren wirken Vokalsolisten mit. Die Gesamtleitung hat Dekanatskantor Jürgen Benkö.