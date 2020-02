Unter dem Motto: Chorage goes Hollywood findet unter der Leitung von Susanne Dünnebier am 14. März 2020 unser Konzert in der Gemeindehalle Pliezhausen statt. Freuen Sie sich auf tolle Songs aus A Star is born, Lion King, Dirty Dancing, Tarzan, Bohemian Rhapsody, Herr der Ringe u.v.m..