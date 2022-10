Endlich ist es wieder so weit, chorAL konzertiert nach 2 Jahren Pause wieder.

Der christliche Popchor der „Evangelischen Allianz“ und „Gemeinsam für Heilbronn“ bringt ein buntes Programm unter dem Motto „Blessing“ mit.

Blessing – Segen. Was bedeutet es, im Segen Gottes zu leben? Wen Gott segnet, der ist gesegnet. Er ist jemand, über dem Gott sein Ja ausgerufen hat. Wer gesegnet ist, ist behütet und in Gottes Liebe geborgen. Er oder sie ist in die Gemeinschaft mit Gott hineingenommen. Wer gesegnet ist, ist Segensträger und darf den Segen weitergeben. Genau das möchte der Chor in diesem Konzert tun: Gottes Segen weitergeben, damit Sie als Gesegnete nach Hause gehen.

Freuen Sie sich auf ein buntes Potpourri von deutschen und englischen Popsongs, begleitet von einer Band und Solisten des Chores unter der Leitung von Stephanie Heine-Groß.

Leitung: Stephanie Heine-Groß

Eintritt frei – über eine Spende am Ausgang freuen wir uns