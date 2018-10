Chorfestival Ein Chor für jedes Ohr

× Erweitern Chorfestival Neckarwestheim

Einlass ab 18:30 Uhr - Bewirtung mit Getränken und Pausensnacks

Abendkasse: 10 €, Schüler/Studenten 5 €

Teilnehmende Chöre: Urbanissimo Wimmental, Get-Up! Zaberfeld, da capo Bönnigheim und natürlich Chor & more Neckarwestheim unter der Leitung von Klaus "Eddy" Ackermann

Unter dem Motto "Ein Chor für jedes Ohr" veranstaltet Chor & more Neckarwestheim zum zweiten Mal ein Chorfestival in der Reblandhalle. 4 moderne Chöre präsentieren ihr "Best of" aus Pop, Rock und Gospel. Ob aktuelle Songs oder Evergreens - es ist sicher für jeden was dabei. Lassen Sie sich mitreißen von der Energie und der Begeisterung der Sänger und Sängerinnen. Singen ist pure Freude - das Größte für die engagierten Sänger und Sängerinnen ist diese Freude mit Ihnen zu teilen, Sie mit der Musik zu berühren. Singen im Chor ist wieder IN ;-) WIR FREUEN UNS AUF SIE !!! Besuchen Sie unsere Webseite www.chorandmore.de.