Chorkonzert

Der Schiedsrichterchor Zollernalb wurde im Jahr 1969 von Fußballschiedsrichtern der Schiedsrichtergruppe Hechingen, am Fuße der Burg Hohenzollern, gegründet. Die ursprüngliche Idee, festliche Anlässe im Bereich des Schiedsrichterwesens musikalisch zu gestalten, weitete sich sehr schnell aus. Ungeplant entstand ein in der Region beliebter und auch gefragter Männerchor, der auch regelmäßig in der Stadthalle Balingen gastiert.

Mitwirkende:

Schiedsrichterchor Zollernalb

Hörner-Bläser-Quartett der Musikschule Balingen

Merlind Witte (Sopran)

Walter Rützel (Bariton)

Katalin Teologitis (Piano)

Leitung: Ursula Riehm