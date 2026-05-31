Chorkonzert der Gruppe Star of Central Texas

Die studentischen Ensembles von Musical Horizons International setzen sich aus Bands, Chören und Orchestern aus acht verschiedenen Bundesstaaten zusammen.

Die Schüler werden auf Empfehlung ihrer Musiklehrer ausgewählt und zählen zu den talentiertesten High-School-Musikern ihres jeweiligen Bundesstaates.

In diesem Sommer sind unter unseren Gruppen Teilnehmer aus Alabama, Kansas, North Dakota, Montana sowie aus Zentral- und Südost-Texas vertreten. Die Gruppen variieren in ihrer Größe, wobei unsere größte Gruppe über 240 Reisende umfasst!

Wir hoffen, dass Sie vorbeikommen, um sie zu sehen und zu hören!