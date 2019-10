Chorkonzert - Filmhits

× Erweitern privat Chor Grenzenlos gibt zwei Konzerte unter dem Motto Filmhits.

Filmhits mit dem Chor Grenzenlos

Freuen Sie sich auf einen unterhaltsamen Konzertabend mit einer Auswahl bekannter Songs der Filmmusik! Der Chor Grenzenlos unter der Leitung von Sonja Wagenblast-Türmer präsentiert am 16.11. ab 19.00 Uhr und am 17.11. ab 17.00 Uhr so erfolgreiche Filmhits wie „The Time of My Life“, „The Sound of Silence“, „Conquest of Paradise“, "Who Wants to Live Forever"und viele anders. Auch deutschsprachige Ohrwürmer - darunter "Marina" von Rocco Granata und "Ohne Krimi geht die Mimi..." von Bill Ramsay - werden zu hören sein. Die 45 Sängerinnen und Sänger werden von einer Band begleitet, die sich aus den Musikern Christoph Beck (Schlagzeug), Thomas Stapf (Piano), Walter Jakob (E-Gitarre) und Arnd Fuchs (E-Bass) zusammensetzt.

Tickets für das Konzert am 16.11. in der Langenbeutinger Talhalle (19.00 Uhr) gibt es ab 28.10. im Vorverkauf im Dorfladen Langenbeutingen und bei Getränke Wörbach in Langenbrettach-Brettach zum Preis von 10,-€ (ermäßigt 8,-€). An der Abendkasse kosten die Karten 12,-€ (ermäßigt 10,-€).

Tickets für das Konzert am 17.11. in der Roigheimer Authenrieth-Halle (17.00 Uhr) gibt es zum selben Preis ab 28.10. im Vorverkauf bei Foto Baars in Möckmühl und bei der Volksbank Möckmühl-Neuenstadt sowie an der Abendkasse.

Bei beiden Konzerten ist der Einlass eine Stunde vor Konzertbeginn.