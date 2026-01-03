Chorkonzert - Himmelskörper

Der Kammerchor Vokalkunst wurde im Januar 2023 unter der Leitung von Daniel Radde in Tübingen gegründet und hat sich seither zu einem renommierten Ensemble in der süddeutschen Kammerchorszene entwickelt.

Mit klanglicher Präzision, stilistischer Souveränität und einem feinen Gespür für musikalische Dramaturgie begeistert das Ensemble ein überregionales Publikum und ist regelmäßig bei namhaften Konzertreihen zu Gast.

Mehr als zwölf Konzerte pro Jahr spiegeln eine künstlerische Arbeit wider, die Anspruch, Entdeckerfreude und musikalische Tiefe in besonderer Weise vereint. Im Zentrum steht die Interpretation anspruchsvoller A-cappella-Werke des 20. und 21. Jahrhunderts – geistlich wie weltlich – mit einem besonderen Fokus auf selten aufgeführte Kompositionen und regionale Erstaufführungen. Vokalkunst öffnet Räume für neue Hörerlebnisse und ermöglicht Perspektiv-wechsel auf das zeitgenössische Repertoire.

Unter der künstlerischen Leitung von Daniel Radde vereint das Ensemble ausgewählte Stimmen aus führenden Jugend- und Kammerchören wie der Christophorus-Kantorei Altensteig, dem Berliner Mädchenchor, dem Maulbronner Kammerchor und dem collegium iuvenum Stuttgart. Einladungen zu etablierten Formaten wie der „Stunde der Kirchenmusik“ in der Stuttgarter Stiftskirche, der „Tübinger Motette“ oder den „Herbstlichen Musiktagen“ in Bad Urach unterstreichen die zunehmende Resonanz auf das künstlerische Profil des Ensembles.

Getragen von einem engagierten Netzwerk aus Förderern, Partnern und Publikum, entwickelt sich Vokalkunst mit unverwechselbarem Klang und neugieriger Programmgestaltung stetig weiter – wandlungsfähig und immer wieder überraschend.