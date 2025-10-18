Chorkonzert mit Vocal Affair Männer

Das besondere Konzert unter dem Motto „kleine aber feine Chöre“!

Eine der ersten Veranstaltungen des Musikherbstes präsentiert der Förderverein des Dettinger Liederkranzes am 18. Oktober mit dem Besonderen Konzert. Im Dettinger Zillenhart-Saal treffen sich Chöre und Gesangsgruppen unter dem Motto „kleine aber feine Chöre“.

Die Männergruppe des Chors „Vocal Affair“ fungiert an diesem Abend als Gastgeber. Als Gäste begrüßen wir den Frauenchor „TonArt“ aus der Nachbargemeinde Hülben, aus Böhringen das Männer-Quartett „Beck´s Gesellen“ und das junge, gemischte Ensemble „Lacuna“ aus dem Sängerbund Lichtenstein.

Lieder wie „Spiel mir eine alte Melodie“, „Diandl liabn“ oder „Mir im Süden“ beschreiben einen Querschnitt des Repertoires der Männer von „Vocal Affair“.

Über alle Genres hinweg, mal fröhlich mal besinnlich, englisch oder deutsch, so oder auch mal ganz anders, so kann man das Liedgut von „TonArt“ unter der Leitung von Reiner Hiby beschreiben.

Das Männerquartett aus Böhringen ist bei den deutschen Volksliedern zu Hause. Mal wird die Liebe besungen, oder ein trauriger Abschied, mal die Morgenröte oder der Sonntagabend und fehlen darf auch nicht der Lobgesang auf Bier und Wein! Die Leitung obliegt Werner Beck.

Musikalische Schwerpunkte des Chors „Lacuna“ liegen im Pop – Rock – Jazz – Bereich. Die musikalische Leitung erfolgt durch Reiner Hiby.

Ein abwechslungsreiches Programm mit den unterschiedlichsten Beiträgen ist garantiert.