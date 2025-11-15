Chorkonzert Querbeet

Am Samstag, 15. November 2025, lädt das Chorprojekt Rosengarten zu einem abwechslungsreichen Konzert in die Rosengartenhalle in Rosengarten-Westheim ein. Beginn ist um 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr).

Unter dem Motto „Chorprojekt singt Querbeet“ präsentiert der Chor ein vielfältiges Programm mit Liedern aus unterschiedlichen Musikrichtungen – von Rock und Pop über Schlager bis hin zu Klassikern aus dem Filmbereich. Gesungen wird dabei sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Auf dem Programm stehen u. a. Titel wie „Alles nur geklaut“, „Angels“, „Perfect“, „Der Weg“, „Stand by me“ oder Melodien aus dem Dschungelbuch.

Der Eintritt ist frei – um Spenden wird gebeten. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.