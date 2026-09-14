Chorkonzert unter dem Motto: "kleine aber feine Chöre"!

Eine lang gepflegte Tradition setzt der Förderverein des Dettinger Liederkranzes am 18. Oktober mit dem „Besonderen Konzert“ fort!

Im Dettinger Zillenhart-Saal treffen sich Chöre und Gesangsgruppen unter dem Motto „kleine aber feine Chöre“ zum gemeinsamen musizieren.

Die Frauen- und die Männergruppe des Chors „Vocal Affair“ fungieren an diesem Abend als Gastgeber. Als Gäste begrüßen wir drei weitere Ensembles: das Frauen- Vokalensemble des Chors "Lico" aus Reutlingen unter der Leitung von Florence Awotula, das Ensemble „SingApur“ aus Bad Urach und den stimmgewaltige Männerchor des TGV „Frohsinn“ Balzholz unter der Leitung von Reiner Hiby!

Von Rock, Pop, Ballade und Volkslied (Chöre von „Vocal Affair"), zu romantischen Liedern aus vergangenen Jahrhunderten bis zur Neuzeit (Ensemble "Lico") und zu stillen, nachdenklichen Cover-Songs aber auch witzigen und schrillen Songs auf Schwäbisch ("SingApur"), reicht die Klangfülle! Die Mischung der Männer aus Balzholz erweitert die Auswahl! Von Oper und Klassik hin bis zum Volkslied erstreckt sich ihr Repertoire!

Alle Gruppen treten zum größten Teil a capella auf, sodass ihnen dieses vielseitige und äußerst abwechslungsreiche Programm einen hohen Hörgenuss garantiert!