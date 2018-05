Chorkonzert

Chormusik aus Romantik und Klassik

Der Chor der Schlossfestspiele, alljährlich zu sehen, zu erleben und vor allem zu hören in den Inszenierungen auf der großen Bühne im Schlosshof, gibt mit diesem Konzert ein Klangbeispiel weit abseits seines eigentlichen Wirkens als Theaterchor.

Werke aus der Blütezeit der Chormusik, der Romantik, werden Chorwerken der Klassik entgegengestellt und möchten einen Blick in den Ursprung des Könnens des Festspielchores geben oder einfach nur erbauen.

Eine Brücke schlagend zwischen dem Ort des Konzertes, der Kirche St. Afra in Neckargerach, und den Schlossfestspielen in Zwingenberg, werden Sakralchöre aus Opern den thematischen Rahmen bilden.In der katholischen Kirche St. Afra in Neckargerach.