Chorkonzert

Am 12. Juli singen der Wolfbusch Kinder- und Jugendchor zusammen mit dem Solitude-Chor Stuttgart die "Mass of the Children" von John Rutter.

Mit der „Mass of the Children“ von John

Rutter (*1945) erwartet das Publikum nicht nur ein außerordentlich

harmonisch und melodisch vertontes Oratorium. Geprägt durch die eigene

Kindheit hat sich Rutter hier den langgehegten Wunsch erfüllt, eine

Messe für Erwachsenen- und Kinderchor gleichermaßen zu schreiben. Mehr

noch kommt den Kindern durch zum Ordinarium thematisch passende Texte

aus traditioneller englischer Kirchenmusik eine ganz besondere Bedeutung

bei. Den Dialog zwischen Jugend und Erwachsenen stellt Rutter außerdem

in einen parallel verlaufenden Doppelrahmen, in dem Solisten und

Solitude-Chor den klassischen Messverlauf so wie auch den Lebenszyklus

verkörpern, während die Kinder einen Tagesablauf vom Morgen bis zum

Schlafengehen symbolisieren. Den Part der Kinder übernimmt der

Wolfbusch-Kinder-und Jugendchor, der bereits mehrfach gemeinsam mit dem

Solitude-Chor auf der Bühne stand und Solitude-Sängerinnen und Sänger

wie Zuhörerinnen und Zuhörer gleichermaßen beeindruckte.