Sommerliches Chorkonzert mit dem Gesualdo-Ensemble.

A-Cappella-Chormusik mit Werken von Schütz, Brahms, Nystedt, u.a.

Seit seiner Gründung im Jahr 1986 widmet sich das Gesualdo-Ensemble der Pflege der A-cappella- Musik. Das Repertoire des Chores reicht von den chromatischen Motetten Gesualdo di Venosas im ausgehenden 16. Jahrhundert über Kompositionen von Schütz, Bach und Brahms bis zu zahlreichen Werken des 20. und 21. Jahrhunderts. Besonderen Wert legt das Gesualdo-Ensemble auf eine abwechslungsreiche Programmgestaltung. Eine chronologische Aneinanderreihung der Werke wurde aufgegeben zugunsten einer wesentlich interessanteren und kontrastreicheren themengebundenen Gegenüberstellung auch unterschiedlichster Zeitepochen.