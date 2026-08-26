Chorkonzert

Ein britisches Abendlob mit Werken von Britten, Jenkins, Elgar u.a. erklingt am Sonntag, 18.10.2026 um 18 Uhr im Münster St. Johannes.

Unter Leitung von Theresa Schäfer singt CHORISMA, der Chor der Dekanate Mergentheim und Hohenlohe, ein abwechslungsreiches Programm. An Orgel/Klavier begleitet KMD Michael Müller.

Das gleiche Programm erklingt auch am Vorabend, 17.10.26 um 18.30 Uhr in St. Rochuss in Eberstal.