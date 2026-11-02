Chorkonzert

Das diesjährige Adventskonzert des Jugendchores St. Johannes am Sonntag, 13.12.2026 um 18 Uhr im Münster St. Johannes steht unter dem Titel "Friede, wo wohnst du?".

In Liedern, Songs, Motetten wird dieser Frage inbesondere in Bezug auf Advent und Weihnachten musikalisch nachgegangen. Dazu passt auch das 75-jährige Jubiläum des Chorverbandes der PUERI CANTORES. Deren Anliegen war bei der Gründung nach dem 2. Weltkrieg: Morgen werden alle Kinder der Welt den Frieden Gottes singen! So ist auch die Austeilung des Friedenslicht aus Bethlehem ein fester Bestandteil dieses Abends.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.