CHORMÄLEON mal ANDERS A cappella Popchor trifft auf A Cappella Deutschpoeten, Special Guest: Ensemble aus Workshop „Sing mal ANDERS“ (14. Stuttgarter Chortage)

Erleben Sie einen Konzertabend mit der ganzen Vielfalt der A-cappella-Musik: modern und lebendig, rhythmisch und melancholisch, unterhaltsam und hochmusikalisch.

CHORMÄLEON – Chor der DHBW Stuttgart e. V. hat die Freiburger A-cappella-Band anders zu den 14. Stuttgarter Chortagen eingeladen. Das gemeinsame Ziel: ein Konzert, bei dem wirklich alle Fans der Vokalmusik auf ihre Kosten kommen. Dafür wird ein ganzer Tag gemeinsam geprobt, um an Groove, Sound und Bühnenpräsenz zu arbeiten.

CHORMÄLEON steht für „immer anders, immer gut“. Das Repertoire mit Songs aus den Genre Pop, Musical, Rock, Evergreen und Ballade bestimmen die Chormitglieder selbst und werden von Chorleiter Holger Frank Heimsch auf die zahlreichen Bühnenauftritte umfassend vorbereitet. Jeder Auftritt wird zur Party und einem musikalischen Höhepunkt.

ANDERS sind Deutschlands A-Cappella Deutschpoeten. In ihrem aktuelles Programm „So kurz davor“ gehen die fünf Sänger aufs Ganze und besingen das Leben in all seinen Facetten auf ihre eigene poetische Weise. Anders präsentieren eine fulminante A-cappella-Show mit unverkennbaren Popsound, authentischen Songs und einer Publikumsnähe, die ihres gleichen sucht. Mit „So kurz davor“ zeigt die Freiburger Formation einmal mehr, dass sie es schon jetzt mit den großen der Szene aufnehmen kann.

Ergänzt wird der Abend durch Teilnehmende des Workshops „Sing mal ANDERS“, die sich im Vorfeld intensiv mit den Songs von ANDERS auseinandergesetzt haben und das Konzertprogramm klangvoll bereichern werden.

Ein Abend voller Stimmen, Emotionen und musikalischer Begegnungen – lassen Sie sich mitnehmen und begeistern!