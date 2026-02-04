Das Chormusical „7 Worte vom Kreuz“ wird am Sa., 21.03.2026 in der EWS Arena in Göppingen aufgeführt.

Ab sofort werden Chöre bzw. Sängerinnen und Sänger gesucht, die Lust haben, das Stück bei eigenen und gemeinsamen Proben zu erlernen, um es dann mit einem professionellen Musicalensemble, Band und großer Technik zu präsentieren.

Bei eigenen und gemeinsamen Proben wird das Stück einstudiert – mit viel Herz, moderner Musik und einer Botschaft, die berührt. Auch ohne Chorerfahrung ist die Teilnahme möglich.

Mit moderner Musik, tiefgründigen Texten und professioneller Begleitung entsteht ein bewegendes Erlebnis für alle Beteiligten.