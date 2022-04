Chormusik trifft Poetry Slam

Sinfonische Messe für Chor und Streichorchester.

Lyrische Texte von Slam-Poet Marius Loy.

Der Ludwigsburg klingt!-Beitrag der Kantorei der Karlshöhe führt 2022 in die Ev. Stadtkirche am Marktplatz Ludwigsburg, wo wir die Sunrise Mass von Ola Gjeilo aufführen. Sunrise Mass ohne Poetry kann man am 8. Mai zum → Jahresfest der Karlshöhe hören.

Ola Gjeilo's Auftragskomposition für eine Gemeinschaftsproduktion norwegischer Chöre ist eine Sinfonische Messe für Chor und großes Streichorchester. Die Sunrise Mass vollzieht den Weg aus dem sphärischen Kyrie („The Spheres“) zu einem Dona nobis pacem, das Gjeilo mit der Überschrift „The Ground“ versehen hat.

Er selbst sagt zu seinem Werk: “The reason I used English titles, seemingly unrelated to the (mostly) Latin texts, for the movements in this setting of the Mass has mainly to do with the initial idea behind Sunrise Mass. I wanted the musical development of the work to evolve from the most transparent and spacey, to something completely earthy and grounded; from nebulous and pristine to more emotional and dramatic, and eventually warm and solid – as a metaphor for human development from child to adult, or as a spiritual journey.“

"Der Grund, warum ich für die Sätze in dieser Vertonung der Messe englische Titel verwendet habe, die scheinbar nichts mit den (meist) lateinischen Texten zu tun haben, hat hauptsächlich mit der ursprünglichen Idee der Sunrise Mass zu tun. Ich wollte, dass sich die musikalische Entwicklung des Werks vom Transparentesten und Kosmischen zu etwas völlig Erdigem und Geerdetem entwickelt; von nebulös und rein, dann immer emotionaler und dramatischer werdend und schließlich warm und gefestigt endend - als Metapher für die menschliche Entwicklung vom Kind zum Erwachsenen oder als spirituelle Reise."

Ist das Werk des jungen norwegischen Komponisten bereits eine besondere spirituelle Erfahrung, bereichert Slam-Poet Marius Loy diese um eine weitere Komponente und fügt der Musik selbst verfasste lyrische Texte hinzu. Marius Loy ist baden-württembergischer Vizemeister im Poetry Slam 2018 und organisiert und moderiert bundesweit Poetry Slams.

Ola Gjeilo, Sunrise Mass

Kantorei der Karlshöhe Ludwigsburg

Orchester: Camerata viva Tübingen

Poetry: Marius Loy

Leitung: Nikolai Ott