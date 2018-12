Chorprojekt 2019

Chorprojekt mit frischen Kompositionen aus der klassischen Chorliteratur. Am Ende des Chorprojekts steht die Matinée am 7. April 2019 im Spitalhofsaal in Reutlingen.

Stimmen Sie mit uns ein in frühlingshafte Chorkompositionen aus der klassischen Chorliteratur. Im Zentrum des Projekts stehen sowohl geistliche als auch weltliche Werke, die allesamt die farbenreiche Schöpfung zum Ausdruck bringen.

Fühlen Sie sich zeitlich flexibel. Innerhalb des Chorprojekts sind Sie nicht zum wöchentlichen Proben verpflichtet. Es ist jedoch zu empfehlen, mindestens ein- bis zweimal pro Monat die Chorprobe am Dienstag von 19:45-21:30 zu besuchen. Neben den Chorproben steht Ihnen auch ein Zugang zum Online-Üben frei, sodass Sie einfach und bequem zu Hause oder unterwegs m. E. die aktuelle Chorliteratur selbstständig einstudieren und wiederholen können.