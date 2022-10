"Stille Nacht, Heilige Nacht"

Ein Mitsingprojekt der "LICO - Chor und Vokalensemble Reutlingen e. V.". Mit bekannten und selten gehörten Advents- und Weihnachtsliedern erarbeiten wir im Chorprojekt ein vielseitiges Konzertprogramm, das in der Adventsmusik am 3. Advent in der Marienkirche zu hören sein wird.

„Ihr Kinderlein, kommet, o kommet doch all“ – mit bekannten Advents- und Weihnachtswerken wie diesem gestaltet das Vokalensemble der LICO die Adventsmusik in der Marienkirche zum 3. Advent. Mit lieblichen Melodien und geistlichen Impulsen stellen sie die Ankündigung und die Geburt Christi ins Zentrum dieses Adventssonntags. Projektsängerinnen und Projektsänger sind herzlich willkommen. Das Projekt startet am 13. September 2022 und endet am 11. Dezember 2022 mit der Aufführung in der Marienkirche. Ein Quereinstieg zu einem späteren Zeitpunkt ist möglich.

Treffpunkt:

Jeden Dienstag ab 20 Uhr im Musiksaal des Kepler-Gymnasiums (gegenüber vom Theater Tonne)

Jahnstraße 2, 72762 Reutlingen

