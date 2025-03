Chotto Desh von Akram Khan Company (UK)

Akram Khan ist einer der berühmtesten und einflussreichsten Choreografen Großbritanniens, der für seinen einzigartigen Stil des intimen und doch epischen Geschichtenerzählens bewundert wird.

"Chotto Desh" (2023) ist eine Neubearbeitung seiner mit dem Olivier Award ausgezeichneten autobiografischen Soloshow "DESH" aus dem Jahr 2011. Der Titel "Chotto Desh" bedeutet auf Bengalisch "kleines Heimatland". Im Mittelpunkt dieses multimedialen und vielschichtigen Werkes steht die Geschichte eines Jungen, der davon träumt, Tänzer zu werden. Er reist von Großbritannien nach Bangladesch, die Heimat seiner Eltern, und versucht, seinen Platz in der Welt zu finden. Um seinen Weg zu beschreiten, lehnt er sich gegen die Wünsche seines Vaters auf und rebelliert gegen die alten Götter.

Mit traumhaften Animationen von Elefanten, Krokodilen und wirbelnden Schmetterlingswolken sowie einer hypnotischen, von Jocelyn Pook komponierten Musik erkundet "Chotto Desh" Ideen von Heimat und Identität, die Beziehungen zu unseren Eltern und unser Bedürfnis, einen individuellen Lebensweg zu finden. Die athletische Choreografie verbindet klassische indische Kathak-, Ballett- und zeitgenössische Tanzbewegungen miteinander.

Die von Kritik und Publikum gleichermaßen gefeierte Arbeit ist die erste Familienshow, die Akram Khan geschaffen hat. Sie vereint zeitgenössischen Tanz mit einer exquisiten Mischung aus gesprochenem Text, traumhafter Animation, visuellen Elementen und atmosphärischer Musik und ist ein bezauberndes und ergreifendes Tanztheatererlebnis für Kinder ab 8 Jahren und für Erwachsene, das sie gemeinsam genießen können.

Akram Khan ist einer der gefeiertsten Tanzkünstler der Gegenwart, der seinen Ruf auf dem Erfolg fantasievoller, leicht zugänglicher und zutiefst bewegender Produktionen wie "Jungle Book reimagined", "Outwitting the Devil", "Until the Lions", "Kaash", "iTMOi (in the mind of igor)", "DESH", "Vertical Road" und "zero degrees" aufgebaut hat. Als instinktiver und natürlicher Kollaborateur hat Khan Künstler von Weltrang aus verschiedenen Kulturen und Disziplinen angezogen, darunter das Chinesische Nationalballett, die Schauspielerin Juliette Binoche, die Ballerina Sylvie Guillem, die Choreografen/Tänzer Sidi Larbi Cherkaoui und Israel Galván, die Sängerin Kylie Minogue, die bildenden Künstler Anish Kapoor, Antony Gormley und Tim Yip sowie die Komponisten Steve Reich, Nitin Sawhney, Jocelyn Pook und Ben Frost. Ein Höhepunkt seiner Karriere war die Gestaltung eines Teils der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2012 in London, die einhellig gelobt wurde.