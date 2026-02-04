Der rastlose und kompromisslose Chris Brokaw ist der Inbegriff des Underground-Rockmusikers. In seiner über 30-jährigen Karriere spielte er in unzähligen Bands (Come, Codeine, Charnel Ground, The Lemonheads, um nur einige zu nennen), war Sideman für Größen wie Thurston Moore und GG Allin, rockte unzählige Bühnen auf Nonstop-Tourneen und wirkte an über 70 Aufnahmen mit, darunter LPs, EPs, Kassetten und Soundtracks.