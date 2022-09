Chris de Burgh & Band

Chris de Burgh ist einer der vielseitigsten Musiker der Welt. Ob Solo, mit Orchester oder mit Band. In seiner zweistündigen Show bietet der begnadete Entertainer ein Programm, das die Wünsche der Konzertbesucher voll erfüllen wird.

Nicht fehlen dürfen dabei natürlich Hits wie „Lady in Red“, „Don’t Pay the Ferryman“, „Where Peaceful Waters Flow“, „Missing You“ oder „High on Emotion“; zudem präsentiert Chris de Burgh auch brandneue Kompositionen von seinem kommenden Studioalbum und diverse Lied-Raritäten aus einer bald fünf Jahrzehnte umfassenden Musiker-Karriere, zu deren außergewöhnlichen Erfolgen mehr als 45 Millionen verkaufte Tonträger zählen.