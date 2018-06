Chris de Burgh - Solo 2018

× Erweitern Chris de Burgh

Am 15. Oktober wird Chris de Burgh 70 Jahre alt – nur wenige Wochen vorher kommt der Ausnahmekünstler für eine ausgedehnte Solo-Tournee nach Deutschland, um mit seinen Fans zu feiern! Ganz allein wird der Multi-Instrumentalist auf der Bühne stehen und seine Songs genau so spielen, wie sie einst komponiert wurden: Ursprünglich und auf das Wesentliche reduziert. Wer Hits aus der ganzen Laufbahn wie z.B. „The Lady In Red“, „Don’t Pay The Ferryman“, „Where Peaceful Waters Flow“, „Missing You“ oder „High On Emotion“ in diesem wunderbaren Arrangement erleben will, sichert sich hier schnell seine Chris de Burgh Tickets online!