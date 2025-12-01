Chris Eckman ist einer dieser Künstler mit einem ganz besonderen Händchen fürs Songwriting. Das hat er im Laufe der Jahre mit den Walkabouts und während seiner Solokarriere bewiesen. Seine Songs wurden von Townes Van Zandt, Steve Wynn und Willard Grant Conspiracy gecovert und sein letztes Album ‘Where the Spirit Rests’ gewann 2021 den Preis der Deutschen Schallplattenkritik. 2025 ist er mit seinem neuen Album ‘The Land We Knew the Best’ (Glitterhouse) endlich zurück und hat uns neue Geschichten zu erzählen.