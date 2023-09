Chris Hopkins + Friends

Jazz ist in Down Under durchaus salonfähig. Mit lässigem und groovigem Jazz swingt sich das deutsch-australische Quartett durch einen musikalisch kurzweiligen Abend.

Der deutsch-amerikanische Pianist und Saxophonist Chris Hopkins gastiert mit drei hochkarätigen australischen Jazzkünstlern. Da ist der Geiger und Sänger mit dem unverwechselbaren Namen George Washingmashine, der ganz sicher der swingendste Jazzgeiger des Universums und nebenbei noch umwerfender Sänger par Excellence in der Tradition von Frank Sinatra bis Nat King Cole ist. Dazu gesellt sich der Kontrabassist Mark Elton, einer der führenden Kontrabassisten in Australien. Dritter im Bunde ist der vielseitige Gitarrist David Blenkhorn, den man u.a. von den sagenumwobenen Night Sessions des Ascona Festivals am Lago Maggiore kennt. Und last but not least Chris Hopkins. Sie zeigen, wie modern traditioneller Jazz sein kann und überraschen mit neuen Klangfarben. So wird aus alten Standards neue, noch nie gehörte Musik.