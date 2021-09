Chris Hopkins meets the Jazz Kangaroos

Der in Princeton/New Jersey geborene Wahl- Bochumer Chris Hopkins zählt mit seinem melodischen, farbenreichen Stil längst zu den renommierten Musikern der internationalen Jazz-Szene. Auch mit seinem Ensemble "Echoes of Swing" bekannt, räumte er zuletzt zahlreiche Auszeichnungen wie den „Preis der Deutschen Schallplattenkritik“ und den „Prix de L’Académie du Jazz (Paris)" ab. Für dieses außergewöhnliche Konzert bringt er ein unerhört grooviges Trio einiger der besten Musiker aus "Down Under" mit. So spielen sich Chris Hopkins & Friends lustvoll durch Eigenkompositionen und das "Great American Songbook" von Gershwin bis Ellington und swingen was das Zeug hält. Ein German-American-Australian Konzertabend, der farbenfroh die große Bandbreite der Jazz- und Swingmusik auf die Bühne in Tübingen bringt. Lässig-elegant, mitreißend, unterhaltsam.