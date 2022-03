Chris Hopkins meets the Jazz Kangaroos

Das 41. internationale Jazzkonzert in der Plochinger Stadthalle, das das Kulturamt Plochingen veranstaltet, steht vor der Tür – ein Veranstaltungshighlight für alle Jazzfreunde! Wie immer besteht die Formation aus renommierten internationalen Jazzmusikern – ein jeder ein Meister seines Instruments.

Chris Hopkins zählt mit seinem melodischen, farbenreichen Stil längst zu den renommierten Musikern der internationalen Jazz-Szene. Dem Plochinger Publikum unter anderem als Leiter seines Ensembles "Echoes of Swing" bekannt, räumte er zuletzt zahlreiche Auszeichnungen wie den „Preis der Deutschen Schallplattenkritik“ und den „Prix de L’Académie du Jazz (Paris)" ab. Für dieses außergewöhnliche Konzert bringt er ein unerhört groovendes Trio aus "Down Under" mit. So spielen sich Chris Hopkins & Friends lustvoll durch Eigenkompositionen und das "Great American Songbook" von Gershwin bis Ellington und swingen was das Zeug hält. Lässig-elegant, mitreißend, unterhaltsam.

Es spielen:

George Washingmachine (AUS) - violin/vocals

Einer der swingendsten Jazzgeiger des Landes und nebenbei noch Sänger par Excellence, ganz in der Tradition von Frank Sinatra bis Nat King Cole, das Ganze gepaart mit einer entspannten Coolness. Darüber hinaus ist er auch als Entertainer, Theater- und Filmschauspieler, Visual Artist und sogar als Clown gefragt – ein künstlerisches Allroundtalent, wie es nur wenige gibt.

David Blenkhorn (AUS) - guitar/vocals

Australische Lässigkeit kombiniert mit atemberaubender Virtuosität und nicht enden wollender Spielfreude. Aufbauend auf den Stilen von Django Reinhardt bis Wes Montgomery, ist er einer der vielseitigsten Gitarristen der internationalen Jazzszene und begehrter Partner von Größen wie Scott Hamilton, John Faddis, Warren Vache, Leroy Jones, Dado Moroni, Alvin Queen sowie dem BBC Concert Orchestra mit James Morrison.

Mark Elton (AUS) - upright bass

Einer der führenden Kontrabassisten Australiens, dessen mitreißendes Spiel seit über 20 Jahren auch regelmäßig in Europa zu hören ist. Wie auch die anderen beiden Aussie-Kollegen kennt man ihn u.a. von den sagenumwobenen Night Sessions des Ascona Festivals am Lago Maggiore. Mit seinem fantastischen akustischen Sound und dem swingenden Beat legt er ein Fundament, auf dem man ein Haus bauen könnte.

Chris Hopkins (D/USA) - piano/alto sax

Der in Princeton/New Jersey geborene Wahl-Deutsche spielte bisher 4000 Konzerte und Festivals von Amerika bis Australien, von Berlin bis Bochum. Gleichermaßen versiert auf Piano und Saxophon, überzeugt er mit musikalischem Ideenreichtum und immensem Drive. Darüber hinaus noch als Jazz-Dozent an der Hochschule für Musik und Tanz Köln aktiv, wurde er unlängst u.a. als „Keeper of the Flame“ und als "Best Progressive Artist" mit dem begehrten „Jazz-Pott Award“ ausgezeichnet.

In der Stadthalle gilt durchgehend Maskenpflicht (in Warn- und Alarmstufe FFP2 Maske). Das Konzert wird mit einer kurzen Pause gespielt, es gibt keine Pausenbewirtung und die Garderobe wird nicht besetzt sein. Für die Veranstaltung sind die geltenden Corona-Regeln zu beachten. Weitere Informationen finden Sie unter: www.plochingen.de.

Karten zum Preis von 20,- Euro gibt es im Vorverkauf in der PlochingenInfo oder ab 19:15 Uhr am Tag des Konzertes an der Abendkasse. Kartenreservierung unter Tel. 07153 / 7005-250. Für Schüler und Studenten mit gültigem Ausweis ist der Eintritt frei – eine Eintrittskarte wird trotzdem benötigt.