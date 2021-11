Chris Hopkins' Swinging Christmas

Mit seinem Ensemble Echoes of Swing hat Chris Hopkins schon 2020 die Gäste der Kultur im K als Saxophonist begeistert. Nun kehrt er zurück auf die Theatersaalbühne – dieses Mal am Klavier und in anderer Begleitung: Mit Engelbert Wrobel, Rolf Marx, Henning Gailing, Oliver Mewes und Special Guest Shaunette Hildabrand verleiht der international gefeierte Jazz-Künstler bekannten Weihnachtsliedern einen frischen Swing. Dabei besticht vor allem die gefeierte US-amerikanische Sängerin mit ihrer rauchig-lasziven Stimme und zieht ihr Publikum mit ihrer umwerfenden Eleganz in den Bann.

Freuen Sie sich auf einen außergewöhnlichen Abend mit weltweit preisgekrönten Jazz-Experten und -Expertinnen in weihnachtlicher Atmosphäre.

Dauer: ca. 2 Stunden