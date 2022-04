Chris Imler, stehender Schlagzeuger, Dandy mit Offbeat, „Grandseigneur des Berliner Undergrounds“ (taz) hat mit „Operation Schönheit“ sein bislang, nun ja, schönstes Album aufgenommen, in dem er die Schönheits-OP am Werk zu dessen Thema macht:

Ganz in der Tradition der experimentelleren und elektronischen Post-Punk-Flanke, in der Imler und sein einzigartiger Groove stehen. Dieser Imler-Groove besteht aus Rhythmus, der singt, Gesang, der tanzt, und Look, der sitzt.