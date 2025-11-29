Chris Iris: "V_RST_LL_NG"

V_RST_LL_NG ist zeitgenössischer Zirkus und Sprache.

Worte fallen und AkrobatInnen werden (ge)fangen. Die Mehrdeutigkeit des Begriffs „Vorstellung“ steht im Zentrum: Sich miteinander bekannt machen - die imaginative Vorstellungskraft - die Aufführung. Das Duo stellt sich vor, indem es Einblicke in Trainingsalltag und Künstlerleben gibt. Erstaunlich ehrlich und sehr persönlich erzählen Chris und Iris von der Bühne. Das Publikum darf sich vorstellen - die Fantasie der Zuschauenden wird angeregt und geschickt mit einbezogen.

In dieser Vorstellung gibt es Hand-auf-Hand Artistik auf höchstem Niveau sowie Objektmanipulation und Wortakrobatik zu sehen. Bewegungen sprechen – Sprache bewegt.

Eine große Anzahl Holzklötze wird zu Türmen gestapelt, bis zur Unmöglichkeit balanciert und bricht buchstäblich zusammen. Einige ausgesuchte Objekte gestalten die Bühne und werden im Laufe des Stücks vorgestellt – ein Hocker, der nicht nur ein Hocker ist, ein Kabel das gebändigt werden muss, eine gefundene Gitarre, die Sound und Livemusik beisteuert. Ein Stück, das nahbar und vielschichtig ist. Echt und gewagt. Brüchig und formstark. Eine Kurzgeschichte mit ebenso vielen Satzzeichen wie Buchstaben.