Cchris Kolonko in "Unerfüllte Träume"

× Erweitern Chris Kolonko Showkonzepte Chris Kolonko

Verwandlungskünstler CHRIS Kolonko meldet sich im Renitenztheater zurückund präsentiert gemeinsam mit seinem musikalischen Leiter Chris Gall seine aktuelle Show „Unerfüllte Träume“.

In dieser Show, in der er seine Karriere in Liedern und Conférencen Revue passieren lässt, zeigt der Travestiestar einmal mehr, dass es manchmal gut tut, sich den Spiegel vorzuhalten um zu sehen, dass es gerade die unerfüllten Träume sind die unsere Seele wach halten.

Und er beweist: Die Kunst, sich vor den Augen des Publikums zu verwandeln und es mit einer ordentlichen Portion Comedy und Selbstironie zu begeistern, gelingt nicht jedem.

Ihm – oder ihr – schon.

www.chris-kolonko.de