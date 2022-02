Chris Norman & Band

Frank Waberseck Chris Norman

Chris Norman hat zweifelsohne eine der charakteristischsten Stimmen der Musikgeschichte. Bekannt wurde er als Sänger und Gitarrist der Pop-Band Smokie, die neben ABBA und Boney M. zu den erfolgreichsten und populärsten Bands der 70er gehört.

Ihr besonderer Sound lebt von der unverkennbar rauchigen Stimme Chris Normans und besitzt noch heute einen Sonderstatus im Musikgeschäft. All seinen Erfolgen setzt er mit seiner unvergleichlichen Live-Performance noch eine Krone auf. Er ist aus tiefstem Herzen ein leidenschaftlicher Live-Musiker und bietet mit seiner Band immer wieder beeindruckende Konzerterlebnisse. Zusammen mit seiner hervorragend besetzten Band ist er stetig unterwegs und begeistert die Massen. Egal ob im Kreml in Moskau oder vor 70.000 frenetisch feiernden Fans in der Mongolei, Chris Norman begeistert weltweit mit einem unvergleichlichen Hitfeuerwerk.